FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin talipleri artıyor! İşte istenen rakam

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid 'de forma giyiyor.

35'lik yıldız için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi.