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FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun uzağında kalan Fenerbahçe, sezonu 2. tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmanın hesabını yapıyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları için de transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun için İtalya'dan flaş bir takım devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 18:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 gol atan 30 yaşındaki futbolcu için gündem olacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

MİLLİ FORMAYLA PARLIYOR

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun, milli forma altında parlak bir grafik sergiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Burak Yılmaz'ın milli takımdan emekli olmasının ardından Enes Ünal'la forma yarışına girecek olan Serdar Dursun, şu ana kadar hocalarının güvenini boşa çıkarmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Şimdiye dek 4 kere milli olan ve toplamda 75 dakika süre alan Serdar Dursun 3 gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Böylece Serdar Dursun'un her 25 dakikada bir gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

Tecrübeli golcünün henüz milli formayla ilk 11 başladığı maç yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI

İtalya basınında yer alan haberde Serdar Dursun için, flaş bir ekibin devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a İtalya'dan flaş talip!

İtalyan medyasının iddiasına göre, Serdar Dursun'un yeni adresi Lazio olabilir.

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