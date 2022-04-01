FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Süper Lig'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.
3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı ivmeyi bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.