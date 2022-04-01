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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, takımın tecrübeli isimleri Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması büyük ses getirmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sarı-lacivertli takıma Kayserispor maçında liderlik edecek ismi belirlediği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 08:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Süper Lig'de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı ivmeyi bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Mesut Özil'in kadro dışı haberi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild gazetesi dünyaca ünlü yıldızın İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığı ve kramponlarını yere fırlattığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Milliyet'te yer alan habere göre bu gelişmenin ardından takımın liderliğini İrfan Can Kahveci'nin alması bekleniyor. Mesut Özil'in kadro dışı olmasıyla saha içinde takımının organizasyonunda İrfan Can'ın isminin öne çıkması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımın yeni liderini belirledi!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da yeteneklerine ve futbol zekasına çok güvendiği yıldız orta sahanın takımın en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.

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