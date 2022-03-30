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Ferdi ve Szalai sevinci

Kanarya'nın dünkü antrenmanında iki güzel haber vardı. Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Genç oyuncu, Kayserispor'a karşı forma giyebilecek durumda ancak İsmail Kartal'ın onu Galatasaray'a saklaması bekleniyor. Attila Szalai ise dün ilk defa toplu antrenmana katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Ferdi ve Szalai sevinci
Kanarya'nın dünkü antrenmanında iki güzel haber vardı. Ferdi Kadıoğlu idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Genç oyuncu, Kayserispor'a karşı forma giyebilecek durumda ancak İsmail Kartal'ın onu Galatasaray'a saklaması bekleniyor. Attila Szalai ise dün ilk defa toplu antrenmana katıldı.
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