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En yeteneklisi İrfan Can

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa yaptığı açıklamada eski öğrencisi İrfan Can Kahveci'yi övdü. Deneyimli hoca "Kariyerim boyunca birçok yetenekli isimle çalıştım. Bu zamana kadar teknik direktörlüğünü yaptığım en yetenekli oyuncu Gençlerbirliği'nde çalıştığım İrfan Can Kahveci. Futbol aklı çok yüksek bir isim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 06:50
En yeteneklisi İrfan Can
Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa yaptığı açıklamada eski öğrencisi İrfan Can Kahveci'yi övdü. Deneyimli hoca "Kariyerim boyunca birçok yetenekli isimle çalıştım. Bu zamana kadar teknik direktörlüğünü yaptığım en yetenekli oyuncu Gençlerbirliği'nde çalıştığım İrfan Can Kahveci. Futbol aklı çok yüksek bir isim" ifadelerini kullandı.
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