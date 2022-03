Yedinci Hayat fiminin konusu nedir? Yedinci Hayat filminin oyuncuları kimler? İşte Yedinci Hayat filmine dair bilmeniz gerekenler...

Bir Netflix yapımı olan Yedinci Hayat; orijinal adıyla What Happened to Monday? Ünlü yönetmen Tommy Wirkola'nın en beğenilen işleri arasında yer alıyor. İsveçli oyuncu Noomi Rapace'nin yedi ayrı karaktere rol verdiği filmde distopik bir anlatım kullanılıyor. 2017 yapımı film seyircilerden tam not aldı. Yedinci Hayat bu akşam 20.00'da Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, Yedinci Hayat film konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YEDİNCİ HAYAT KONUSU

2043 yılında aşırı insan nüfusu artışı kontrolden çıkmıştır. Hızlı artan bu nüfusu doyurmak için kullanılan doğası değiştirilmiş ürünler, ikizler, üçüzler, dördüzler hatta yedizlerin dünyaya gelmesine neden olmuştur. Tıklım tıklım dolu olan şehirler, devleti sıkı bir tek çocuk politikası uygulama zorunda bırakmıştır. Bu politikaya göre ailelerin tek bir çocuktan fazla çocuk sahibi olması yasaklanmıştır. Felaket seviyesindeki nüfus artışını kontrol etmek üzere fazladan dünyaya gelen çocuklar paylaştırma sistemi adı verilen bir sistemle devletin öne sürdüğüne göre daha iyi bir gelecekte uyandırılmak üzere uyutulmaktadır.

Böylesi bir dünyada Karen Settman yediz dünyaya getirir ve doğum sırasında hayatını yitirir. Çocukların uyutulmasına razı olamayan dedeleri Terrence, yedizi evine getirip yetiştirmeye başlar. Yedizler dedeleri tarafından haftanın günlerine göre adlandırılmış ve dedelerinin koyduğu kurala göre yalnızca adlarına uygun günlerde dışarı çıkmalarına müsaade edilmiştir. Bu şekilde yaşayarak sıkı devlet kontrollerinden kaçarak yetişkin olmayı başaran yedizler, bir nevi hapis hayatı yaşamakta, farklı kişiliklere sahip olmalarına rağmen dışarıya her zaman aynı kıyafet ve makyaj ile Karen Settman adı altında çıkarak aynı işi yapmaktadırlar. Birlikte yaşadıkları evde ise istedikleri gibi giyinme konusunda özgürdürler. Ancak yedizler hiçbir zaman kendileri olarak gerçek hayatta varolamayacaklarını bildiklerinden mutsuzdurlar. Bir gün Pazartesi'nin ortadan kaybolmasıyla işler sarpa sarar.

YEDİNCİ HAYAT OYUNCULARI

Noomi Rapace

Willem Dafoe

Glenn Close

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Pål Sverre Hagen

Tomiwa Edun

Cassie Clare