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Westerlo Berke’ye talip

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Berke Özer'e eski takımı Westerlo yeniden talip oldu. Sürekli forma giymek isteyen genç eldivenin, Belçika ekibine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 21 yaşındaki Berke, 2019-21 yılları arasında kiralık olarak forma giydiği Westerlo'da çıktığı 46 maçta kalesinde 49 gol görmüştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Westerlo Berke’ye talip
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Berke Özer'e eski takımı Westerlo yeniden talip oldu. Sürekli forma giymek isteyen genç eldivenin, Belçika ekibine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 21 yaşındaki Berke, 2019-21 yılları arasında kiralık olarak forma giydiği Westerlo'da çıktığı 46 maçta kalesinde 49 gol görmüştü.
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