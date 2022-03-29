Ukraynalı yıldız Dovbyk Fenerbahçe'ye!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 'de en önemli hamle forvet için olacak. Radara alınan isimlerden birisi de Artem Dovbyk ...

Dnipro 'da oynayan 24 yaşındaki golcüye, Rusya 'nın Ukrayna 'yı işgali nedeniyle fırsat transferi olarak bakılıyor. Yönetim, harekete geçmek için yeni teknik direktörün belli olmasını bekliyor. Onay alınması halinde Dnipro ile hemen temasa geçilerek resmi teklif sunulması planlanıyor.

Dovbyk bu sezon savaş başlayana kadar Dnipro'da 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Artem'in menajeri ocak ayında Türk takımlarının ilgisini doğrulayarak, "Son bir yıldır Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın idarecileri, Artem'i canlı izlediler. Ancak şu aşamada bir transfer söz konusu değil" demişti...