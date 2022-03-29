Löw’den daha eğitimliyim

Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın teknik direktör tercihlerini eleştirdi. Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa aynı Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. 774 resmi maç yönettim. İsmimiz Yılmaz diye mi? Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın teknik direktör tercihlerini eleştirdi. Vural, "Löw, 20 milyonluk bütçe istemiş. Bunları sağlarsanız, sistemi düzgün hale getirirseniz bunun başında Yılmaz da olsa aynı Löw de olsa aynı başarıyı elde edebilir. Almanya'da Löw'den daha çok eğitim aldım. 774 resmi maç yönettim. İsmimiz Yılmaz diye mi? Beşiktaş'a Valerien Ismael geldi. Başarısı ne? Türkiye'yi ne kadar tanıyor? Galatasaray hala düşme potasında. Neymiş, Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki" ifadelerini kullandı.