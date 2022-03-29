Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

MAAŞ BÜTÇESİ DARALMAK ZORUNDA

Yönetim yeni sezonda ekonomik açıdan maaş giderlerinde ciddi bir daralmaya gitmek zorunda. Bu nedenle Ozan ve Mesut başta olmak üzere birçok oyuncu için maliyet- performans hesabına göre hareket edilmesi gündeme gelecek.

20 MİLYON EURO HAYAL OLDU

Sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan ile ilgili planları sportif ve ekonomik açıdan tutmadı. Ozan'ın çıkış maddesi 20 milyon euroydu. Futbolcunun kendini gösterip önemli bir bonservis geliri kazandırması hedefleniyordu.