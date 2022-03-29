Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçının 5'ini galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de milli ara sırasında şok eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde tüm dünyada ses getiren bir hamleyle Mesut Özil'i transfer eden sarı lacivertlilerde kriz patlak verdi.
DÜŞÜK & KÖTÜ PERFORMANS
Son dönemdeki düşük performansı ve son Konyaspor maçında İsmail Kartal ile yaşadığı kriz nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil'i Fenerbahçe resmen duyurmuştu. Mesut Özil ile birlikte yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olan ve Ocak'ta geri dönen Ozan Tufan da kötü performans nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
EN MALİYETLİ İKİ İSİM
Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de en maliyetli isimler arasında yer alması da dikkat çekiyor. İki yıldız ismin sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.