Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde deprem etkisi yaratan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması kararının artçıları sürüyor. Geçtiğimiz sezon ara transferde takıma katılan Mesut Özil, bir türlü istikrarı yakalayamadı. Öte yandan Ozan Tufan için de 20 milyon euroluk proje hayal oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 09:10
Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçının 5'ini galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de milli ara sırasında şok eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde tüm dünyada ses getiren bir hamleyle Mesut Özil'i transfer eden sarı lacivertlilerde kriz patlak verdi.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

DÜŞÜK & KÖTÜ PERFORMANS
Son dönemdeki düşük performansı ve son Konyaspor maçında İsmail Kartal ile yaşadığı kriz nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil'i Fenerbahçe resmen duyurmuştu. Mesut Özil ile birlikte yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olan ve Ocak'ta geri dönen Ozan Tufan da kötü performans nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

EN MALİYETLİ İKİ İSİM
Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de en maliyetli isimler arasında yer alması da dikkat çekiyor. İki yıldız ismin sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

OZAN İÇİN FORMÜL: WATFORD
Sezonun ilk yarısını Watford'ta geçiren Ozan, takımı küme düşme hattından çıkmazsa zorunlu satın alma opsiyonu da devre dışı kalacak. Bu çerçevede yönetim maliyeti yüksek ve düşük performans gösteren iki futbolcu için çözüm bulmak zorunda.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

ÖZİL, GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIR
Milliyet'te yer alan habere göre; Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sebebiyle kadro dışı. Özil takımda kalmak istiyor. Bu noktada gerekli adımları atmaya da hazır.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

YEDEK KALIP 'HAVAYI BOZDU'
Ozan Tufan yedek kaldığından dolayı takımın havasını bozduğu için kadro dışı kaldı. Sürekli oynamak isteyen deneyimli futbolcunun Watford zorunlu satın alma opsiyonunu kullanamazsa oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Ancak sarı-lacivertliler Ozan'ın ayrılığından iyi bir bonservis bedeli elde etmek amacında. Bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

MAAŞ BÜTÇESİ DARALMAK ZORUNDA
Yönetim yeni sezonda ekonomik açıdan maaş giderlerinde ciddi bir daralmaya gitmek zorunda. Bu nedenle Ozan ve Mesut başta olmak üzere birçok oyuncu için maliyet- performans hesabına göre hareket edilmesi gündeme gelecek.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

20 MİLYON EURO HAYAL OLDU
Sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan ile ilgili planları sportif ve ekonomik açıdan tutmadı. Ozan'ın çıkış maddesi 20 milyon euroydu. Futbolcunun kendini gösterip önemli bir bonservis geliri kazandırması hedefleniyordu.

Fenerbahçe'de 20 milyonluk proje suya düştü! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

7 YILI KUPASIZ GEÇİRDİ
2015'te Bursaspor'dan yıldız bir genç futbolcu olarak büyük umutlarla alınan Ozan Tufan, gelinen noktada 7 yılda hiç kupa kaldıramadı. Hatta bu süre zarfında 3 kez kadro dışı kalan ve 2019'da 6 aylığına Alanyaspor'a kiralık bile gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği sezon sonunda netlik kazanacak.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da mali ve transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi
Kira geliri olanlar dikkat! Beyan dönemi için son gün 31 Mart
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor