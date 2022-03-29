FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Arsenal'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Mesut Özil, alınan flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılırken, Özil'in 7 sezon birlikte top koşturduğu Monreal'den flaş açıklamalar geldi.
FourFourTwo'ya konuşan Monreal, Özil için "Herkesle sorunları vardı" derken, "Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı." ifadelerini kullandı. İşte Monreal'in o sözleri...