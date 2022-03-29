FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

"HERKESLE SORUNLARI VARDI!"

"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü."