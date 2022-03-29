Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de alınan flaş bir kararla yıldız oyuncu Mesut Özil kadro dışı kalmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada kadro dışı kararı için 'alınan karar gereği' ifadeleri kullanırken, yıldız futbolcunun eski takım arkadaşından flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:16
FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Arsenal'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Mesut Özil, alınan flaş bir kararla kadro dışı kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılırken, Özil'in 7 sezon birlikte top koşturduğu Monreal'den flaş açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

FourFourTwo'ya konuşan Monreal, Özil için "Herkesle sorunları vardı" derken, "Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı." ifadelerini kullandı. İşte Monreal'in o sözleri...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

"HERKESLE SORUNLARI VARDI!"
"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

"Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

"Bir birey olarak insanlarla arası iyiydi. Ama sakatlıkları yüzünden bir sürü maç kaçırdı."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Mesut Özil, Arsenal formasıyla 7,5 yıllık kariyerinde 44 gol ve 77 asist üretti. Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

Sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" paylaşımı yapan Mesut, sarı-lacivertli takımla 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Eski takım arkadaşından Mesut Özil'e flaş sözler! "Herkesle sorunları vardı"

.

DİĞER
Son dakika: Roman Abramovich ölümden döndü! Zehirlediler...
94. Oscar Ödülleri'nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor