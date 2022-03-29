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"Eski Mesut artık hayal!"

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor. Dünya yıldızı futbolcunun bu durumunu değerlendiren Almanların tecrübeli teknik direktörlerinden Friedhelm Funkel flaş ifadeler kullandı. İşte Funkel'in o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 07:00
"Eski Mesut artık hayal!"

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Almanların tecrübeli teknik direktörlerinden Friedhelm Funkel, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasını değerlendirdi. Sport1'e konuşan Funkel, bu durumun üzücü olduğunu belirtirken, Özil'in kariyerinin sonunda eski günlerine dönüp dönemeyeceği sorusuna ise "Hayır diyorum" yanıtını verdi.

İşte Funkel'in o ifadeleri: "Bu durum (performans düşüşü ve kadro dışı kalması) sadece Fenerbahçe'de yaşanmadı. Mesut, Arsenal'de son 2 yıldır zaten bir şey göstermedi. Almanya ile son Dünya Kupası'nda da aynı şekilde. Özil, Avrupa'da başka bir ligde futbol oynamaya devam etmek yerine Fenerbahçe'ye giderek kolay yolu seçti."

68 yaşındaki Funkel; Köln, Frankfurt, 1860 gibi takımları çalıştırdı.

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