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Ay-yıldız’da Arda rüzgarı

Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Arda Güler, ay-yıldızın da gururu oldu. 17 yaşındaki oyuncu, U17 Milli Takımı'nın son iki maçında 2 gol, 2 asist üretti. 23 Mart'ta Sırbistan (2-3) filelerini havalandıran Güler, cumartesi günü 5-2 kazandığımız Galler maçında da 1 gol+2 asistle yıldızlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Ay-yıldız’da Arda rüzgarı
Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Arda Güler, ay-yıldızın da gururu oldu. 17 yaşındaki oyuncu, U17 Milli Takımı'nın son iki maçında 2 gol, 2 asist üretti. 23 Mart'ta Sırbistan (2-3) filelerini havalandıran Güler, cumartesi günü 5-2 kazandığımız Galler maçında da 1 gol+2 asistle yıldızlaştı.
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