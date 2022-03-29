Alba Berlin’i konuk ediyor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bugün ALBA Berlin'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 24 mücadelede 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. ALBA ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bugün ALBA Berlin'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 24 mücadelede 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. ALBA ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.