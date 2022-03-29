Haberler Fenerbahçe Alba Berlin’i konuk ediyor

Alba Berlin’i konuk ediyor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bugün ALBA Berlin'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 24 mücadelede 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. ALBA ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Alba Berlin’i konuk ediyor
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko bugün ALBA Berlin'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 24 mücadelede 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. ALBA ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.
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