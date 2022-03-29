4 oyuncuya teklif yağıyor

Fenerbahçe'de dört oyuncuya şimdiden teklifler geldiği bildirildi. Kim Min Jae için Napoli resmi teklif sunarken, Attila Szalai ve Arda Güler'e de menajerleri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu sezon performansıyla ilk 11'e demir atan Zajc'a da İtalya'dan bazı takımların talip olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de dört oyuncuya şimdiden teklifler geldiği bildirildi. Kim Min Jae için Napoli resmi teklif sunarken, Attila Szalai ve Arda Güler'e de menajerleri aracılığıyla birçok takımın ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu sezon performansıyla ilk 11'e demir atan Zajc'a da İtalya'dan bazı takımların talip olduğu öğrenildi.