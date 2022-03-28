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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı! Üç imza daha...

İç transferde 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de geleceğe yatırım sürüyor... Sarı-lacivertliler gelecek vadeden genç futbolcular Emre Tezgel, Cem Ali ve Ata Berk için atağa kalktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gençlik rüzgarı! Üç imza daha...

Fenerbahçe iç transferde 6 gençle imzaladıktan sonra gözünü dışarı çevirdi. Avrupa'dan 2, Türkiye'den de 1 genç oyuncu hedefte.

Kariyerini Stoke City'de sürdüren 16 yaşındaki forvet oyuncusu Emre Tezgel çok istenen bir isim. 1.82 boyundaki santrfor bu sezon gösterdiği performansla Premier Lig devleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Kariyerine Bielefeld U-19 takımında devam eden 17 yaşındaki Cem Ali Doğan da bir hücum oyuncusu. Fenerbahçe gurbetçi golcü için temaslarını sürdürüyor.

Konyaspor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ata Berk Karababa da yakından takip ediliyor. Bu sezon 14 maçta 9 gol, 17 asistle oynuyor.

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