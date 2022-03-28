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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Miha Zajc kararı! 3 yıl daha...

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sloven futbolcu Miha Zajc için flaş bir hamle yapıldı. Sarı-Lacivertli yönetim kontratı 2023’te sona erecek 27 yaşındaki orta saha ile 3 yıl daha sözleşme yenileme kararı alındı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Miha Zajc kararı! 3 yıl daha...

Adı ara ara gönderilecekler arasında yer alan Miha Zajc son 2 aydaki performansıyla bambaşka bir seviyeye çıktı. Sloven yıldız hem Fenerbahçe de hem de ülkesinin milli takımında çok iyi oynuyor. Kanarya gelecek sezon için kadrosunda birçok yabancı futbolcuyla yollarını ayıracak ancak Miha Zajc aralarında değil. Yönetim yeni teknik direktörden bağımsız 27 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat yapmayı planlıyor. Oyuncunun menajeriyle 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden görüşmeler yapılıyor. Zajc da kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürmek istiyor.

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