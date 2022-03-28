Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

SENELİK KAZANCI TARTIŞMA KONUSU!

Oyuncunun senelik maaşıyla ilgili 3 milyon euro garanti ve 550 bin euro imza parası açıklanmıştı. Ancak maç başı ve primlerle Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı tartışma konusu. Yıldız oyuncunun Kanarya'ya maliyetinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Yönetim de en azından bu büyük rakamı ödememek için muhtemel tekliflere sıcak bakacak. Mesut'un bonservis alınmadan da yollanabileceği öğrenildi. Tabii burada onu transfer edecek kulübün, maaşının tamamını ödemesi gerekecek.