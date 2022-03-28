Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal'a sert tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılmasına Fenerbahçe yönetimi tarafından karar verilmişti.
Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal'a sert tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılmasına Fenerbahçe yönetimi tarafından karar verilmişti.
GÖZDEN ÇIKARILDI!
Yıldız futbolcuya yaz transfer döneminde talip çıkması halinde gereken her türlü kolaylık gösterilecek. Yönetim böylece en azından Mesut'un maaşından kurtulmayı planlıyor.
YENİ HOCA BİLE KURTARAMAYACAK!
Akşam'ın haberine göre; Sezon sonunda gelecek yeni teknik direktör faktörü de bu konuda belirleyici olmayacak. Bir türlü beklenen performansı veremeyen Mesut Özil, yönetim kararıyla gözden çıkarılmış durumda.
SENELİK KAZANCI TARTIŞMA KONUSU!
Oyuncunun senelik maaşıyla ilgili 3 milyon euro garanti ve 550 bin euro imza parası açıklanmıştı. Ancak maç başı ve primlerle Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı tartışma konusu. Yıldız oyuncunun Kanarya'ya maliyetinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.
Yönetim de en azından bu büyük rakamı ödememek için muhtemel tekliflere sıcak bakacak. Mesut'un bonservis alınmadan da yollanabileceği öğrenildi. Tabii burada onu transfer edecek kulübün, maaşının tamamını ödemesi gerekecek.
33 yaşındaki futbolcunun, 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer ayrılmazsa sarı-lacivertliler, önümüzdeki iki sezon da oyuncunun parasını ödemek zorunda kalacak.
Bazı MLS ve Arap takımlarıyla birlikte Uzak Doğu'dan birkaç kulübün, onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak şu ana kadar resmi veya resmi olmayan hiçbir teklif, yönetime ulaşmadı.
İlerleyen yaşı, kolay sakatlanması ve beklenen düzeye bir türlü gelememesi sebebiyle Mesut Özil, çok erken gözden düştü.
Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.