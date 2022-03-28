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Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil çok erken gözden düştü. Son olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı krizin ardından kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından yeni bir hoca ile anlaşacak olan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'in de akıbeti merak konusu olmuştu. ABD ve Arabistan Ligi'nden talipleri olduğu bilinen 33 yaşındaki oyuncu konusunda kesin karar verildi. İşte gündem yaşanan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:54
Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal'a sert tepki gösterdiği için kadro dışı bırakılmasına Fenerbahçe yönetimi tarafından karar verilmişti.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

GÖZDEN ÇIKARILDI!
Yıldız futbolcuya yaz transfer döneminde talip çıkması halinde gereken her türlü kolaylık gösterilecek. Yönetim böylece en azından Mesut'un maaşından kurtulmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

YENİ HOCA BİLE KURTARAMAYACAK!
Akşam'ın haberine göre; Sezon sonunda gelecek yeni teknik direktör faktörü de bu konuda belirleyici olmayacak. Bir türlü beklenen performansı veremeyen Mesut Özil, yönetim kararıyla gözden çıkarılmış durumda.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

SENELİK KAZANCI TARTIŞMA KONUSU!
Oyuncunun senelik maaşıyla ilgili 3 milyon euro garanti ve 550 bin euro imza parası açıklanmıştı. Ancak maç başı ve primlerle Fenerbahçe'den ne kadar kazanacağı tartışma konusu. Yıldız oyuncunun Kanarya'ya maliyetinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Yönetim de en azından bu büyük rakamı ödememek için muhtemel tekliflere sıcak bakacak. Mesut'un bonservis alınmadan da yollanabileceği öğrenildi. Tabii burada onu transfer edecek kulübün, maaşının tamamını ödemesi gerekecek.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

33 yaşındaki futbolcunun, 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer ayrılmazsa sarı-lacivertliler, önümüzdeki iki sezon da oyuncunun parasını ödemek zorunda kalacak.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Bazı MLS ve Arap takımlarıyla birlikte Uzak Doğu'dan birkaç kulübün, onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak şu ana kadar resmi veya resmi olmayan hiçbir teklif, yönetime ulaşmadı.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

İlerleyen yaşı, kolay sakatlanması ve beklenen düzeye bir türlü gelememesi sebebiyle Mesut Özil, çok erken gözden düştü.

Fenerbahçe'de karar verildi! Yeni hoca ve Mesut Özil...

Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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