Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, "Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız" sözleriyle moral aşıladı.