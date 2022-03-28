Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Fenerbahçe'nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Göreve geldiği günden beri sarı lacivertlileri, Trabzonspor'la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal, Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti.
Kupa ve Avrupa'dan elendikten sonra lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal, bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor.
Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan, tribünlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal, Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini 10'a tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor.