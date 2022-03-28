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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir form grafiği sergilerken, tecrübeli teknik adamın kafasındaki plan da belli oldu. İsmail Kartal oyuncularıana yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız" sözleriyle mesaj verirken, asıl niyetinin belli olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:35
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Fenerbahçe'nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Göreve geldiği günden beri sarı lacivertlileri, Trabzonspor'la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal, Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Kupa ve Avrupa'dan elendikten sonra lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal, bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan, tribünlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal, Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini 10'a tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

GEREKENİ YAPACAĞIZ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, disiplinden taviz vermeyen İsmail Kartal'ın forma adaletinin oyuncu performanslarına olumlu yansıması, tecrübeli hocanın inancını ve iddiasını artırıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Ancak, milli oyuncular ve sakatlar Kayseri maçı öncesi sarı lacivertlileri zorluyor. Teknik heyet planladığı taktik çalışmaları yaptıramıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu! 10'da 10...

Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, "Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe'ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız" sözleriyle moral aşıladı.

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