Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe, milli arada sakat oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Attila Szalai ile beraber Ferdi Kadıoğlu'nun form durumunu İsmail Kartal, oyuncuylarıyla birebir görüşerek takip ediyor.
Bununla beraber sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda olamayan Ferdi Kadıoğlu'nun da, yeniden forma giymek için büyük uğraş verdiği ve sıkı çalıştığı ifade ediliyor.
İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe'nin milli aranın ardından oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu riske etmeyeceği ve sahaya sürmeyeceği aktarılıyor.