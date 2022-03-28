Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe , milli arada sakat oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Attila Szalai ile beraber Ferdi Kadıoğlu 'nun form durumunu İsmail Kartal , oyuncuylarıyla birebir görüşerek takip ediyor.

Bununla beraber sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda olamayan Ferdi Kadıoğlu'nun da, yeniden forma giymek için büyük uğraş verdiği ve sıkı çalıştığı ifade ediliyor.