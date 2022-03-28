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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzaktaydı. Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuyla yakından ilgileniyor. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu için Galatasaray derbisine dair önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:08
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe, milli arada sakat oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Attila Szalai ile beraber Ferdi Kadıoğlu'nun form durumunu İsmail Kartal, oyuncuylarıyla birebir görüşerek takip ediyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Bununla beraber sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalarda olamayan Ferdi Kadıoğlu'nun da, yeniden forma giymek için büyük uğraş verdiği ve sıkı çalıştığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe'nin milli aranın ardından oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu riske etmeyeceği ve sahaya sürmeyeceği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

G.SARAY DERBİSİNE SAKLIYOR
Öte yandan Fenerbahçe hocasının, Ferdi Kadıoğlu'nu Galatasaray derbisine sakladığı aktarıldı. Bununla beraber Ferdi Kadıoğlu'nun çalışmalarında özellikle dayanıklılık çalıştığı ve bir an önce çalışmalara dönmek için sabırsızlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Galatasaray maçında...

Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 3 gol 3 asist üretti.

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