Kanarya'da işler iyi giderken Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması gündemi sarsmıştı. Watford'dan fizik olarak iyi dönemeyen Ozan konusunda taraftarlar fazla tepki göstermedi. Ancak 'Mesut Ol' kampanyasına destek oldukları, geliş uçağını takip ettikleri 33 yaşındaki yıldızın bu kadar kolay şekilde dışarıda bırakılmasını kabul edemediler. Bu sebeple de sosyal medyada organize oldular. "Seninleyiz Özil" etiketi açtılar. Atılan tweet'ler ile beraber etiket 1 numaraya çıktı ve uzun süre orada kaldı. Tecrübeli futbolcuya destek mesajları yolladılar.

YEDİRMEYİZ!

İşte taraftarın attığı bazı tweet'ler

Yıllarca bekledik. Yedirmeyiz

Sonuna kadar seninleyiz abim.

Bir futbolcu bir takımdan büyük olamaz ama Mesut Özil, Fenerbahçe yönetiminden büyüktür.

Arda Güler gol atınca Mesut'un yanına koşuyor. Bunu bile bize çok gördünüz.

Mesut Özil sana gelecek ve sen onu kadro dışı bırakacaksın. Hala inanamıyorum.

İLKAY'DAN DESTEK

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan takım yakın arkadaşı olan İlkay Gündoğan, olan bitene çok şaşırdığını söyledi. İlkay "Mesut ile daha konuşmadım ancak onun gibi bir oyuncunun nasıl kadro dışı bırakıldığını anlayamıyorum" dedi.