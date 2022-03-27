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Makedon basınında sürpriz Eljif Elmas ve Fatih Terim iddiası! A Milli Takım...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve şu anda Napoli'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan alan Eljif Elmas için Makedon basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Eljif'in Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oyanaması için dönemin teknik direktörü Fatih Terim, oldukça ısrarcıydı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 13:00
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Makedon basınından sürpriz Eljif Elmas ve Fatih Terim iddiası! A Milli Takım...

Makedonya'nın Avrupa Şampiyonu İtalya'yı son dakika golüyle devirmesinin ardından gözler Portekiz maçına çevrilirken, Makedon basınında sürpriz bir Eljif Elmas iddiasına yer verildi.

Makedon basınından sürpriz Eljif Elmas ve Fatih Terim iddiası! A Milli Takım...

Aktarılan bilgilere göre bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyme ihtimali vardı.

Makedon basınından sürpriz Eljif Elmas ve Fatih Terim iddiası! A Milli Takım...

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTEDİ
Haberde, dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eljif ElmasA Milli Takım'da forma giymesi için çok baskı yaptığı iddialarına yer verildi.

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