Makedon basınında sürpriz Eljif Elmas ve Fatih Terim iddiası! A Milli Takım...

Makedonya'nın Avrupa Şampiyonu İtalya'yı son dakika golüyle devirmesinin ardından gözler Portekiz maçına çevrilirken, Makedon basınında sürpriz bir Eljif Elmas iddiasına yer verildi.
Aktarılan bilgilere göre bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın, A Milli Futbol Takımı'nda forma giyme ihtimali vardı.
FATİH TERİM ONU ÇOK İSTEDİ
Haberde, dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eljif Elmas'ı A Milli Takım'da forma giymesi için çok baskı yaptığı iddialarına yer verildi.