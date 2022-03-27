FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Fenerbahçe 'nin bir diğer adayı ise Samsunspor 'un genç file bekçisi Nurullah Aslan , Karadeniz ekibi ile Süper Lig 'in ilk yarısının ardından temasa geçildiği ancak Berke ile devam kararı alınınca sezon sonuna bırakıldığı öğrenildi.

Gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle kaleci konusunda yerli alternatif üzerinde duran Fenerbahçe, Süper Lig'de düşme hattında bulunan Rizespor'un iki kalecisini de gündeme aldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan için Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu iddia edildi.