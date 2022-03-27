Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de, kaleye de takviye yapılması planlanıyor. Berke Özer'le yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'la forma rekabetine girecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, 5 kişilik bir transfer listesi oluşturdu. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 19:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası kaleyi yeniden devralan Altay Bayındır, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli kalecinin sakatlığında kaleye geçen Berke Özer ise beklentilerin altında kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Başkan Ali Koç düzenlenen son basın toplantısından "Berke ile her iki tarafında iyiliği için yolları ayırıcaz" ifadelerinde bulunmuştu. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin listesine 5 yeni kaleci adayı geldi.

İŞTE ADAYLAR

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

LİSTENİN BAŞINDA SİNAN BOLAT VAR!
30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli kaleci sarı-lacivertlilerin birçok kez gündemine gelirlken sezon sonunda görüşülmesi planlanan ilk isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Fenerbahçe'nin bir diğer adayı ise Samsunspor'un genç file bekçisi Nurullah Aslan, Karadeniz ekibi ile Süper Lig'in ilk yarısının ardından temasa geçildiği ancak Berke ile devam kararı alınınca sezon sonuna bırakıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle kaleci konusunda yerli alternatif üzerinde duran Fenerbahçe, Süper Lig'de düşme hattında bulunan Rizespor'un iki kalecisini de gündeme aldı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökhan için Beşiktaş'ın da ilgisi olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

DİĞER ADAY TARIK ÇETİN!

Fenerbahçe altyapısından yetişen Tarık Çetin'in sözleşmesi ise 30 haziran 2024 yılında sona eriyor.

DİĞER
Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den doğum günü sürprizi! Aleyna 22'ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!
Kocaeli İzmit'te dostluk bitmiş dedirten olay! Tartıştığı arkadaşını bacaklarından vurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor