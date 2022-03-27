FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'dan kaleci harekatı! 5 isim listede

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası kaleyi yeniden devralan Altay Bayındır, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli kalecinin sakatlığında kaleye geçen Berke Özer ise beklentilerin altında kaldı.
Başkan Ali Koç düzenlenen son basın toplantısından "Berke ile her iki tarafında iyiliği için yolları ayırıcaz" ifadelerinde bulunmuştu. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin listesine 5 yeni kaleci adayı geldi.
İŞTE ADAYLAR
LİSTENİN BAŞINDA SİNAN BOLAT VAR!
30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki tecrübeli kaleci sarı-lacivertlilerin birçok kez gündemine gelirlken sezon sonunda görüşülmesi planlanan ilk isimlerin başında geliyor.