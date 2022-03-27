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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Ferdi Kadıoğlu takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü. İşte o kareler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 20:25
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Ferdi Kadıoğlu takımla çalıştı

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Ferdi Kadıoğlu takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre günü çift antrenmanla tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanına, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. Antrenman son olarak bireysel çalışmalarla noktalandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Ferdi Kadıoğlu takımla çalıştı

FERDİ MÜJDESİ!

Öte yandan Kanarya'ya yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'dan iyi haber geldi.

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