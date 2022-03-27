FENERBAHÇE HABERİ - Attila Szalai'den sakatlık açıklaması! "Tedavim yaklaşık iki hafta sürecek"

Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlık sürecine dair de konuşan başarılı oyuncu. "Destek ve sevgiden dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte Szalai'nin o sözleri...
"OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE YOĞUNLAŞIYORUZ"
Fenerbahçe'nin son haftalardaki yükselen grafiği ve buna bağlı saha sonuçlarına dair görüşlerini de paylaşan Macar futbolcu, "Tanrı'ya şükürler olsun ki son dönemde iyi maçlar çıkarttık, iyi sonuçlar aldık. Ama bu tamamen çok çalışmanın bir ürünüydü. Biz gerçekten çok çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuzu geliştirmek için neler yapabileceğimizin üzerine yoğunlaşıyoruz. Son maçlarda da iyi sonuçlar aldık, iyi gidiyor. Umarım milli aradan sonra da bu şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Fenerbahçe taraftarının desteğiyle ilgili görüşleri alınan Attila Szalai, şöyle konuştu:
"Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz."