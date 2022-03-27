FENERBAHÇE HABERİ - Attila Szalai'den sakatlık açıklaması! "Tedavim yaklaşık iki hafta sürecek"

"DESTEK VE SEVGİDEN DOLAYI MİNNETTARIM" Taraftar ile arasındaki diyaloğa dair de kısa bir değerlendirmede bulunan milli futbolcu, "Onların göstermiş olduğu destek ve sevgiden dolayı minnettarım. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum, çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi, koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM RUHUMUZ VE İYİ BİR GRUBUMUZ VAR" Kaliteli ve karakterli oyuncu grubuna sahip olduklarına vurgu yapan Attila Szalai, "Biz, çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışmanın karşılığını da her zaman alırsınız. İyi sonuçlar alıyoruz, iyi sonuçlar aldığımız zaman da bu bizi mutlu ediyor. Bu tarz sonuçlar doğru yolda olduğunuzu gösterir. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gerçek anlamda çok iyi bir takım ruhumuz ve iyi bir grubumuz var. Kalite ve karakter anlamında çok iyi bir gruba sahibiz. Herkes birbiriyle arkadaş, herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Bu şekilde devam etmek için çok çalışıyoruz." dedi.