FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek! İstanbul'a çağrıldı

Sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını yeni sezon öncesi çözmek isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk formasını giyen Ismaily Gonçalves dos Santos için harekete geçti. 2013 yılından bu yana Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız yaşanan son gelişmelerin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

ŞU ANDA ROMANYA'DA Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi görüşmelerde bulunmak için Ismaily'yi İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Shakhtar Donetsk'le beraber Romanya'da olduğu ve önümüzdeki günlerde menajeri ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi.