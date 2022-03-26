Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal otoriteyi sağladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal otoriteyi sağladı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira’nın yerine geçici olarak göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal son 6 haftada 16 puan alarak kendini kanıtlamıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasıyla ipleri de iyice eline aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal otoriteyi sağladı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal, otoritesini tesis etti... 'Geçici' olarak koltuğa oturan Kartal, önce saha başarısıyla güvenoyu aldı. Tecrübeli hoca ile ligde 10 maça çıkan Kanarya 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Son 6 haftada 16 puan toplayarak şov yapan Kartal, ikinci Konyaspor ile farkı 2'ye indirerek takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Moral olarak dibe vuran oyuncuları tekrar motive etti, taraftarı tribüne geri çekti.

BURASI FENERBAHÇE
Kendi döneminde Trabzonspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan İsmail Kartal, Arda Güler'i de doğru zamanlarda oynatarak yıldızını iyice parlattı. Kartal'ın bu başarısı, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile yaşadığı gerilimde de Ali Koç'un kendisinden yana tavır koymasını sağladı. İki isme de hazır bulmadığı için süreli şans veren Kartal, gösterdikleri tepkinin ardından durumu yönetime bildirdi. Ali Koç da hiç düşünmeden Mesut ve Ozan'ı kadro dışı bıraktı. Takıma bundan sonra 'tek patron İsmail Kartal' mesajı verdi.

NE DEMİŞTİ?
Ali Koç düzenlediği son basın toplantısında, İsmail Kartal için, "Ona şapka çıkartmak lazım. Para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Kuzey Makedonya'dan Cristiano Ronaldo'ya gönderme! Türkiye maçı sonrası...
İvana Sert evsiz birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp dalga geçince tepkiler dinmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor