Valencia ve Sosa’da da doktor krizi yaşandı!

Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Enner Valencia ile Jose Sosa'da da 'doktor krizi' yaşandığı ortaya çıktı... Yeni iyileşen Valencia'nın, antrenmanda sakatlığının nüksetmesi üzerine kulüp doktorlarına herkesin içinde yüksek sesle bağırdığı ifade edildi. Ali Koç'un Valencia'dan maç toplantısında takım arkadaşlarından özür dilemesini istediği, Ekvadorlu yıldızın özür dilememesi üzerine kadroya alınmadığı öğrenildi... Daha önce kulüp doktorlarıyla problem yaşayan Jose Sosa'nın da Valencia'ya destek çıkması üzerine Konyaspor maçının kadrosunda yer almadığı bildirildi. Sosa'nın lig sonuna kadar artık forma giymesi beklenmiyor.