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SON DAKİKA - Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!

Son dakika spor haberi: Gençlik operasyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren ve geniş bir oyuncu izleme havuzu bulunan Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan duyuruda 2003 doğumlu oyuncunun U19 takımında forma giyeceği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 19:00
SON DAKİKA - Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!

İç transferde Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin'e imza attıran Fenerbahçe, büyük potansiyel olarak görülen Isak Vural'ı da kadrosuna katmıştı.

Gençlik operasyonunu sürdüren sarı-lacivertliler, 2003 doğumlu Güney Koreli orta saha Jin-ho Jo'yu transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruda oyuncunun U19 takımında forma giyeceği belirtildi.

Jin-ho Jo, Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe'de forma giyen ikinci Güney Koreli futbolcu olmuş oldu.

JIN-HO JO KİMDİR?
4 Mart 2022 doğumlu Jin-Ho Jo, kariyerine Jeonbuk altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla 2019 yılında kulübünün U18 takımına yükseldi. U18 Genç Ligi'nde 7 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Ülkesinin genç milli takımında da 11 maça çıkan futbolcu 3 gol kaydetti.

18 yaşındaki ve 1.72 boyundaki genç futbolcu, merkez orta saha bölgesinde görev alıyor. Jin-Ho Jo aynı zamanda gerektiği durumlarda on numara ve defansif orta saha bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Güney Kore futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu sağ ayağını kullanmakta.

Ayrıca Fenerbahçe akademisine katılan Jin-Ho Jo, Fenerbahçe U19 Takımı'nın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçın ardından da takım sevincinde yer almıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz.

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