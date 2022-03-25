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Portekiz'e gözaltı

Sarı-lacivertliler yeni ‘Crespo’lar bulmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 06:50
Portekiz'e gözaltı
Miguel Crespo'nun yaptığı patlama Fenerbahçe'nin gözünü Portekiz Ligi'ne dikmesine neden oldu... 4 yeni oyuncunun takibe alındığı iddia ediliyor. İşte o isimler... Fran Navarro: Forvet. Gil Vicente'de oynuyor. Bu sezon 13 gol attı. 24 yaşında. Pedrinho: 29 yaşında. Orta sahada görev yapıyor. O da Gil Vicente'de bu sezon yaptığı 10 asist ile öne çıktı. Lucas Fernandes: Partimonense'de orta sahada forma giyiyor. 24 yaşında. Yüzde 92'lik pas yüzdesi ile dikkat çekiyor. Penetra: Famalicao'nun 20 yaşındaki stoperi. Maç başına 2.3 top kesme istatistiğine sahip.
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