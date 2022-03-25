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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için ezeli rakip devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 19:00
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

OZAN TUFAN, İSMAİL KARTAL'I ADALETSİZLİKLE SUÇLADI

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

BEŞİKTAŞ'TAN OZAN BOMBASI

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi'nin kadro dışı kalan yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ancak transfer şartlarının henüz masaya yatırılmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Fenerbahçe Yönetimi'nin Ozan Tufan ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Sarı-Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu devre arasında Watford'dan geri dönmüştü.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Fenerbahçe oyuncusunu sezon başında İngiliz ekibine kiralamış ancak devre arası Fenerbahçe'ye geri göndermişti.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşmaya göre Ozan Tufan transferi için iki kulüp arasında opsiyon maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Watford, İngiltere Premier Ligi'nde kalırsa Watford yıldız oyuncuyu satın almak zorunda...

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

27 yaşında ve 10 milyon Euro piyasa değeri olan Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de 6, Premier Lig'de ise 7 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Tecrübeli oyuncu tüm kulvarlarda ise 18 mücadelede forma giymesine rağmen gol ve asist üretemedi.

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