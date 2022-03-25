Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
OZAN TUFAN, İSMAİL KARTAL'I ADALETSİZLİKLE SUÇLADI
Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi.
Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.
Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN OZAN BOMBASI
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi'nin kadro dışı kalan yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ancak transfer şartlarının henüz masaya yatırılmadığı öğrenildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Ozan Tufan ile ilgili vereceği karar merak ediliyor.
Sarı-Lacivertliler'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu devre arasında Watford'dan geri dönmüştü.
Fenerbahçe oyuncusunu sezon başında İngiliz ekibine kiralamış ancak devre arası Fenerbahçe'ye geri göndermişti.
Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşmaya göre Ozan Tufan transferi için iki kulüp arasında opsiyon maddesi bulunuyor.
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27 yaşında ve 10 milyon Euro piyasa değeri olan Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de 6, Premier Lig'de ise 7 karşılaşmada forma giydi.
Tecrübeli oyuncu tüm kulvarlarda ise 18 mücadelede forma giymesine rağmen gol ve asist üretemedi.