Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'a ezeli rakip talip!

OZAN TUFAN, İSMAİL KARTAL'I ADALETSİZLİKLE SUÇLADI

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi.