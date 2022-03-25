Fenerbahçe'de Mesut depremi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanarak Şampiyonlar Ligi için umutlanan Fenerbahçe'de dün kadro dışı depremi yaşandı... Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlarından Mesut Özil ile Ozan Tufan, yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Resmi siteden yapılan kısa açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı. İkilinin, ligde oynadıkları son Konyaspor maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın aldığı kararlara tepki gösterdikleri için kadro dışı bırakıldıkları öğrenildi.

HAKARET' İDDİASI



Mesut Özil onbirde başladığı Konyaspor mücadelesinde kötü oynayınca devre arasında oyudan alınmış ve yerine Pelkas girmişti. Özil'in, İsmail Kartal'ın kendisini erken çıkarmasına sert tepki gösterdiği bildirildi. İkilinin tartıştığı, Mesut'un hakarete varan sözler kullandığı da iddia edildi. Özil, Vitor Pereira takımın başındayken de yedek kaldığında ve oyundan alındığı maçlarda hoşnutsuzluğunu çeşitli şekillerde göstermiş ancak yönetim hep sessiz kalmıştı... Öte yandan Ozan Tufan'ın da Konyaspor maçında 90+1'de oyuna alınmasına tepki koyduğu ve bu nedenle kadro dışı kaldığı bildirildi.

Bu sezon 26 maçta Çubuklu'yu giyen Mesut, 9 gol (4'ü penaltı) atıp, 2 asist yaptı. Geçen sezon ise 11 maçta şans buldu ve 1 asist üretti. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan yıldızı başkan Ali Koç, ticari işlerini kenara bırakıp futbola odaklanması için uyarmıştı.

FORMAYI ADALETLİ VERMEN GEREK!

Kulislere göre Mesut Özil, İsmail Kartal'a, "Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi. Ozan Tufan'ın da, "Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek" tepkisini gösterdiği iddia edildi. Yaşananları yönetime aktaran İsmail Kartal ise, "Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar" diye serzenişte bulundu. Başkan Ali Koç, Kartal'ın otoritesini korumak için iki yıldızı kadro dışı bıraktı... İkilinin çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmeleri bekleniyor.

Geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen Ozan, 90 dakikayı tamamlayamadı. Watford'un Ozan'ı 7 milyon euro'ya satın alma opsiyonu var.

ROJİN'DEN DESTEK

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan sosyal medyadan, "Haksızlığa uğradığın an Peygamber efendimizin şu sözünü hatırla; "Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma; o kişi senin değerini bilmeden ölmez" paylaşımı yaparak Ozan'a destek verdi.