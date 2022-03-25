FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz sezon devre arasında QPR'den alınan Nijeryalı yıldız bu sezon özellikle sağ beke geçtikten sonra sürekli yükselen bir performans sergiliyor.







6 AYDIR İZLİYORLAR

Alınan bilgilere göre Osayi Samuel'i Ada'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemounth ve Brentford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübün de 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.



