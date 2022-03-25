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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

Son dakika spor haberi: Osayi Samuel, Fenerbahçe'deki artan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle sağ beke geçtikten sonra grafiği sürekli yükselen 24 yaşındaki futbolcu transferin gözdesi konumuna geldi. Osayi Samuel'i İngiltere'den 2 ve İskoçya'dan 1 takımın kadroya katmak istediği ifade ediliyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 07:00
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz sezon devre arasında QPR'den alınan Nijeryalı yıldız bu sezon özellikle sağ beke geçtikten sonra sürekli yükselen bir performans sergiliyor.


FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

6 AYDIR İZLİYORLAR
Alınan bilgilere göre Osayi Samuel'i Ada'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemounth ve Brentford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübün de 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'le 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.



FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde Osayi Samuel kapışması! 3 talip birden

TAKIMDA MUTLU AMA...
Osayi Samuel'in Sarı-Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak İngiltere veya İskoçya'ya transfer olmaya da sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu sezon tam 37 resmi maçta forma giyen ve devamlılığ ile alkış toplayan yıldız futbolcu takımına 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

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