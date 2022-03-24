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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Spor haberi... Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselen bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de alınan beklenmedik kararla yıldız isimlerden Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Watford'dan devre arasında takıma geri çağırılan Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı. Takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Tufan, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 182 maçta 21 gol atarken, 24 de asist yaptı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

FLAŞ VALENCIA GELİŞMESİ!

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de Enner Valencia ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre; Ekvadorlu yıldızın sakatlıktan dolayı değil, özür dilemediği için oynamadığı ortaya çıktı. Öte yandan Jose Sosa'nın da sezon sonuna kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

F.BAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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