SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de iki kadro dışı! Mesut Özil ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Watford'dan devre arasında takıma geri çağırılan Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı. Takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı.
Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi.
Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.