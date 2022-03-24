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Naklen yayın gelirinde birinci

Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken naklen yayın gelirinde Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor. Kanarya 200.6 milyon TL'lik gelir elde etti. Sarı-lacivertlileri 177.4 milyon TL ile Trabzonspor takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 06:50
Naklen yayın gelirinde birinci
Süper Lig'de 30 hafta geride kalırken naklen yayın gelirinde Fenerbahçe ilk sırada yer alıyor. Kanarya 200.6 milyon TL'lik gelir elde etti. Sarı-lacivertlileri 177.4 milyon TL ile Trabzonspor takip ediyor. 3. basamakta 171.5 milyon TL ile Galatasaray yer alıyor. Beşiktaş 154.1 milyon TL ile 4. sırada.
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