Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, İsmail Kartal ile Konyaspor maçında yaşadığı polemik nedeniyle Mesut Özil'i kadro dışı bırakmıştı. Mesut'un kadro dışı kalması, dünya basınında da geniş yankı bultu. İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının yankıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 16:46
Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularıyla duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı." ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Fenerbahçe'ye geldikten 1 yıl sonra kadro dışı bırakılan Mesut Özil için, "Yeniden, Arsenal'daki gibi takımdan ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

İspanyolların önde gelen spor kaynaklarından As gazetesi de Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasını "Yeniden" şeklinde duyurdu. "Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör ekibiyle birlikte eski Real Madrid oyuncusu Mesut Özil'in A takımla antrenman yapmayacağını açıkladı."

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