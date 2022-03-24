Mesut Özil'in kadro dışı bırakılması dünya basınında böyle yankılandı! "Baltalandı"

Mesut Özil'in kadro dışı kaldığını okuyucularıyla duyuran The Athletic, "Özil geçen sezon Fenerbahçe'nin ligi 3. sırada bitirmesine yardımcı olmuştu." ifadelerini kullandı.
Mirror ise Özil'i "uzaklaştırıldı" olarak duyurdu. Mirror'ın haberinde, "Mikel Arteta'nın kadroya almamasından sonra Mesut Özil Fenerbahçe'ye katıldı. Maç kondisyonu olmadığı ligde görüldü ve Fenerbahçe'de 10 maçta 1 asist yaptı." ifadeleri yer aldı. Ayrıca kulübün 300 milyon Pound borcu olduğu vurgulandı.
The Sun gazetesi, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını "Baltalandı" olarak verdi. Gazete, "Mesut Özil bilinmeyen bir nedenden dolayı kadro dışı bırakıldı.