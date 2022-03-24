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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Fenerbahçe yıllardır ‘kanayan yarası’ olan yanlış forvet tercihine son vermek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Zagreb’in yıldızı Bruno Petkovic'e kanca attı. 27 yaşında, 1.93 boyundaki santrfor için temaslar başladı. Petkovic oyun stiliyle Lazio’ya satılan Vedat Muriqi’yi andırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 08:00
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Süper Lig'de uzun süredir forvet transferlerinde hata yapan sarı lacivertliler bu kez net isimlere yöneliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Kanarya'nın gündemine giren son isim Bruno Petkovic oldu. Kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüren 27 yaşındaki futbolcu için Hırvat kulübüyle temaslar başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Bir dönem İtalya'da da top koşturan ancak Çizme'de kalıcı olamayan tecrübeli golcü için Dinamo Zagreb'e bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe geçmiş transfer dönemlerinde forveti sona bırakmış bir türlü istediği isimleri alamamıştı. Bu sefer ellerini çabuk tutmak istiyorlar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

PAYLAŞIMCI BİR FORVET

Bruno Petkovic önemli bir golcü olduğundan daha çok iyi bir takım oyuncusu. Kendi gol sayısından çok takımın başarısını düşünen bir tarzı var. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Bu sebeple Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı belirtildi. Bruno Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları 10 defa sarsmayı başardı. 6 da asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

MURIQI'NİN KOPYASI

Bruno Petkovic hem fizik hem de oyun stili olarak Vedat Muriqi'ye çok benziyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

27 yaşındaki futbolcu 1.93'lük boyuyla hava toplarına çok hakim. Tıpkı Muriqi gibi topu iyi saklıyor. Bu özelliğiyle hem takımını rahatlatıyor hem de arkadaşlarının öne çıkmasını sağlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Hacimli fiziğiyle forvet arkası ve kanat oyuncularına rahatlıkla pozisyon hazırlıyor. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb sıkı bir pazarlığa girişecekler.

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