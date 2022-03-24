FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

PAYLAŞIMCI BİR FORVET Bruno Petkovic önemli bir golcü olduğundan daha çok iyi bir takım oyuncusu. Kendi gol sayısından çok takımın başarısını düşünen bir tarzı var. Tecrübeli futbolcunun kariyerinin bu döneminde yeni bir meydan okumaya hazır olduğu kaydedildi.

Bu sebeple Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisine bir hayli sıcak yaklaştığı belirtildi. Bruno Petkovic bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 36 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları 10 defa sarsmayı başardı. 6 da asisti bulunuyor.