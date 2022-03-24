FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya yeni Muriqi! Bruno Petkovic için görüşmeler başladı

Süper Lig'de uzun süredir forvet transferlerinde hata yapan sarı lacivertliler bu kez net isimlere yöneliyor.
Kanarya'nın gündemine giren son isim Bruno Petkovic oldu. Kariyerini Dinamo Zagreb'de sürdüren 27 yaşındaki futbolcu için Hırvat kulübüyle temaslar başladı.
Bir dönem İtalya'da da top koşturan ancak Çizme'de kalıcı olamayan tecrübeli golcü için Dinamo Zagreb'e bonservis bedeli soruldu. Fenerbahçe geçmiş transfer dönemlerinde forveti sona bırakmış bir türlü istediği isimleri alamamıştı. Bu sefer ellerini çabuk tutmak istiyorlar.