FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut'u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.