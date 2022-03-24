Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Spor haberi... Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü eski kimliğine dönemeyen Mesut Özil sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalırken son oynanan Konyaspor mücadelesinde 45 dakika sahada kalmış ve fiziksel olarak yaşadığı düşüş net olarak görülmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal'dan bu durum sonrası flaş bir karar geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut'u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

İlk yarıdaki düşük temposu sebebiyle tecrübeli oyuncu ikinci yarı oyundan alındı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Milliyet'in haberine göre; İsmail Kartal, artık daha yüksek tempoda geçmesi muhtemel maçları Mesut'un kaldırmasının güç olacağını tahmin ettiğinden formayı yıldız oyuncudan alma kararı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Mesut artık hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek. Cezası biten Mert Hakan Yandaş ise Mesut'un bölgesinde forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

TAM KADRO HEDEFİ
Süper Lig'de eksiklerine rağmen son 6 maçın 5'ini kazanan, sadece 80 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, milli ara sonrası tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu'nun da milli arada tamamen sakatlığını atlatması ve takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Bu arada takıma verilen 3 günlük izin bugün son bulurken, sarı-lacivertliler milli oyuncularının yokluğunda Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve İsak Vural ise günde çift idmanla açıklarını kapatmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

ARDA GÜLER'DEN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
Fenerbahçe yıldız adayı Arda Güler ile yeni sözleşmeye imza attı. Başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde olan genç futbolcu sarı-lacivertlilere katkı vermeye ve gelişimine devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş Mesut Özil hamlesi! Arda Güler...

Arda'nın potansiyeli ve olası talipleri düşünüldüğünde yeni sözleşmeye çıkış maddesi konuldu. Bu rakamın minimum 20 Milyon Euro olduğu ve bazı şartlara göre daha da artabileceği öğrenildi. Arda da ayrıca sarı-lacivertli forma altında şampiyonluk yaşamadan Avrupa'ya gitmeyeceği sözünü verdi.

DİĞER
Şeyma Subaşı Meedo'yu kıskandıracağım derken rezil oldu! Kendi kendine tavla oynayan Şeyma Subaşı'yı gözlüğü ele verdi!
Ameliyattan çıkar çıkmaz fotoğraf paylaştı! Çılgın model sınırları zorladı! Cinsel fotoğraf...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor