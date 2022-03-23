Önce kupa sonra Avrupa

Fenerbahçe'de en çok transfer teklifi alanların başında Altay Bayındır geliyor. Milli ara sonrasında sarı- lacivertlilerle yeni sözleşme imzalayacak olan 23 yaşındaki eldiven şimdilik transferi düşünmüyor.
Fenerbahçe'deen çoktransfer teklifi alanlarınbaşında AltayBayındır geliyor. Milliara sonrasında sarı-lacivertlilerle yenisözleşme imzalayacakolan 23 yaşındakieldiven şimdiliktransferi düşünmüyor.Altay'ın yakın çevresine "Fenerbahçebana 21 yaşındayken güvendi.Transfer etmekle kalmadılar,kaleyi teslim ettiler. Her futbolununhayalleri vardır ama benim önceliğimFenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak.Avrupa'yı daha sonra düşünüyorum"diye konuştu.