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Önce kupa sonra Avrupa

Fenerbahçe'de en çok transfer teklifi alanların başında Altay Bayındır geliyor. Milli ara sonrasında sarı- lacivertlilerle yeni sözleşme imzalayacak olan 23 yaşındaki eldiven şimdilik transferi düşünmüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Önce kupa sonra Avrupa
Fenerbahçe'de en çok transfer teklifi alanların başında Altay Bayındır geliyor. Milli ara sonrasında sarı- lacivertlilerle yeni sözleşme imzalayacak olan 23 yaşındaki eldiven şimdilik transferi düşünmüyor. Altay'ın yakın çevresine "Fenerbahçe bana 21 yaşındayken güvendi. Transfer etmekle kalmadılar, kaleyi teslim ettiler. Her futbolunun hayalleri vardır ama benim önceliğim Fenerbahçe ile şampiyonluk kazanmak. Avrupa'yı daha sonra düşünüyorum" diye konuştu.
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