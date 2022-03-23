Kartalizma!

Sezona şampiyonluk ümitleriyle başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray hoca değişikliğine gitmişti. Sarı-lacivertliler Vitor Pereira, ezeli rakibi ise Fatih Terim ile yollarını ayırmıştı. Yerlerine gelen İsmail Kartal ile Domenec Torrent, Süper Lig'de 10 haftayı geride bıraktılar. Bu süreçte Fenerbahçe büyük bir yükseliş trendi yakalayarak Devler Ligi vizesi kovalarken, Galatasaray ise küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. İsmail Kartal ile Kanarya 10 haftada 21 puan topladı. Cimbom, Domemec ile sadece 11 puan alabildi. Kartal'ın öğrencileri 18 gol attı. 10 gol yedi. Artı 8 averaj yaptı. Domenec'in takımı 16 gol kaydetti. 19 gol yedi. Averajı eksi 3.

BİZİMLE KALSIN

Fenerbahçe taraftarı, yeni teknik adam gelse bile İsmail Kartal'ın kulüp bünyesinde kalmasını istiyor. Sarı-lacivertliler sosyal medyada attıkları mesajlarla 'camianın evladı' olan, zor günde görevi kabul edip Kanarya'yı Şampiyonlar Ligi biletine yaklaştıran deneyimli çalıştırıcı için yönetime baskı yapıyor. Karar sezon sonunda verilecek.