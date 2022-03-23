Haberler Fenerbahçe Kafası karıştı

Kafası karıştı

Berke Özer daha fazla süre almak için takımdan ayrılmayı planlıyordu. Başkan Ali Koç da basın toplantısında bunu resmen duyurmuştu. Ancak son maçta tribünlerin kendisini çağırması üzerine armayı öpen ve göz yaşlarını tutamayan genç kalecinin fikir değiştirme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Kafası karıştı
Berke Özer daha fazla süre almak için takımdan ayrılmayı planlıyordu. Başkan Ali Koç da basın toplantısında bunu resmen duyurmuştu. Ancak son maçta tribünlerin kendisini çağırması üzerine armayı öpen ve göz yaşlarını tutamayan genç kalecinin fikir değiştirme ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli camia onun kendileriyle devam etmesini istiyor.
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