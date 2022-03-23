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Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sezona Vitor Pereira ile başlayan ve daha sonrasında İsmail Kartal ile devam eden Kanarya, gelecek planını belirledi. Buna göre elinde mali yükten kurtulmak isteyen Fenerbahçe, 4 yıldızla sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:58 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:59
Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

İlk etapta elindeki yüksek maaş alan isimlerden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de, 4 isimle yolların ayrılması yönetim ve teknik heyet kararıyla netleşti.

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

Bununla beraber Fenerbahçe, gelecek sezon uygulanacak yabancı kontenjanından da yararlanmak isterken, yabancı futbolcuları göndermenin daha iyi olacağını düşünüyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

FILIP NOVAK
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile ayrılığı sonrası kadrosuna kattığı Filip Novak, büyük umutlarla transfer edilmesine karşın isteneni veremedi. Sol bek konusunda Fenerbahçe'ye yarar sağlayamayan Çek futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

MARCEL TISSERAND
Ara transfer sezonunda Fransa'ya transfer olması beklenen ancak transferi gerçekleşmeyen Marcel Tisserand'a da teklifler gelmesi halinde değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

JOSE SOSA
Gece hayatıyla sıkça gündeme gelen ve Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yıldız futbolcunun kontratı yenilenmeyecek.

Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

LUIZ GUSTAVO
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve bu sezon özelinde gerek sakatlığı, gerekse teknik direktörlerle anlaşamaması nedeniyle kadroya giremeyen Luiz Gustavo ile de yollar ayrılacak.

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