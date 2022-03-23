Fenerbahçe'de sezon sonu planı belli oldu! 4 yolcu kesinleşti

Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.
Son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u mağlup eden ve ligde 2. sırayı zorlayan Fenerbahçe'de operasyon başlıyor. Sarı lacivertliler, sezon sonu için planını belirledi.
İlk etapta elindeki yüksek maaş alan isimlerden kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de, 4 isimle yolların ayrılması yönetim ve teknik heyet kararıyla netleşti.
Bununla beraber Fenerbahçe, gelecek sezon uygulanacak yabancı kontenjanından da yararlanmak isterken, yabancı futbolcuları göndermenin daha iyi olacağını düşünüyor. İşte o isimler...
FILIP NOVAK
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile ayrılığı sonrası kadrosuna kattığı Filip Novak, büyük umutlarla transfer edilmesine karşın isteneni veremedi. Sol bek konusunda Fenerbahçe'ye yarar sağlayamayan Çek futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MARCEL TISSERAND
Ara transfer sezonunda Fransa'ya transfer olması beklenen ancak transferi gerçekleşmeyen Marcel Tisserand'a da teklifler gelmesi halinde değerlendirilecek.
JOSE SOSA
Gece hayatıyla sıkça gündeme gelen ve Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yıldız futbolcunun kontratı yenilenmeyecek.
LUIZ GUSTAVO
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ve bu sezon özelinde gerek sakatlığı, gerekse teknik direktörlerle anlaşamaması nedeniyle kadroya giremeyen Luiz Gustavo ile de yollar ayrılacak.