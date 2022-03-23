Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

EN DEĞERLİSİYDİ

Milliyet'in haberine göre, Portekiz'de Estoril'de 2020-21 sezonunu 2. Lig'de geçirdiği için ilk geldiğinde beğenilmeyen Miguel Crespo aslında son derece formdaydı. Estoril ile Portekiz'de Premiera Liga'ya yükselen ve 2. Lig'in de en değerli oyuncusu seçilen Crespo, Estoril'de 1 senede 42 resmi maça çıkmış, 8 gol atmıştı. Sezon başında da Fenerbahçe'de Vitor Pereira, kendi ülkesinden Crespo'yu çok iyi tanıdığı için bu transferi bizzat yapmıştı.