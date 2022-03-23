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Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Portekiz 2. Ligi'nden transfer ettiği Miguel Crespo, oynadığı futbolla alkış topluyor. Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın büyük scout başarılı olarak nitelendirilen Miguel Crespo'nun, istatistiki detayları de ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:54
Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo rüzgarı esiyor. Sezon başında transferin son günlerinde kadroya katılan ve sürpriz olarak kabul edilen Crespo, şu anda gelinen noktada takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

27 yaşındaki orta sahanın bir sezon önce Estoril'le Portekiz 2. Ligi'nde olması nedeniyle çok ciddi eleştiriler yapılmıştı. Hatta Crespo'nun Avrupa listesine yazılamaması da burada öne çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Ancak özellikle 21 Kasım'da deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde attığı galibiyet golü ve ardından gösterdiği sevinçle taraftarların gözünde farklı bir konuma çıkan Portekizli futbolcu, haftalar geçtikçe oyun içi performansını artırdı, ortaya koyduğu mücadeleyle alkışları toplamaya başladı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Bilhassa teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın gelmesiyle Miguel Crespo formayı tamamen aldı. Son 6 haftada gelen 5 galibiyet ve 1 beraberlik seride de Crespo takımın sivrilen isimlerinden olurken birçok yıldızı da gölgede bıraktı. Crespo'nun son dönemdeki istatistikleri de ciddi anlamda gelişti.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

1 gol 1 asistle oynayan Crespo'nun sezon ortalamalarında şu istatistikleri gözlerden kaçmıyor: Maç başına koşu ortalaması 12.4 kilometre, maç başına pas isabeti yüzde 84, ikili mücadele kazanma yüzdesi yüzde 57 ve maç başına top kapma 1.4 ortalama.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

BONSERVİSİ FENERBAHÇE'DE
Miguel Crespo ile ilgili en önemli konulardan biri de bonservisinin Fenerbahçe'de olması. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde Finansal Fair Play kuralları gereği kadroya yazılamayan Portekizli futbolcunun gelecek sezonda bu sıkıntısı da kalmayacak.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Crespo'nun yeni sezonda da önemli alternatiflerden biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

EN DEĞERLİSİYDİ
Milliyet'in haberine göre, Portekiz'de Estoril'de 2020-21 sezonunu 2. Lig'de geçirdiği için ilk geldiğinde beğenilmeyen Miguel Crespo aslında son derece formdaydı. Estoril ile Portekiz'de Premiera Liga'ya yükselen ve 2. Lig'in de en değerli oyuncusu seçilen Crespo, Estoril'de 1 senede 42 resmi maça çıkmış, 8 gol atmıştı. Sezon başında da Fenerbahçe'de Vitor Pereira, kendi ülkesinden Crespo'yu çok iyi tanıdığı için bu transferi bizzat yapmıştı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

SCOUT VITOR PEREIRA
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde iskeleti oluşturan isimlerin başarısında Vitor Pereira'nın etkisi gözden kaçmadı. Kim ve Crespo transferlerini yapan Portekizli teknik adam, Zajc, Osayi, Ferdi ve Arda'yı da takıma kazandırdı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Son dönemde ligde başarıyı yakalayan ve çıkışa geçen Fenerbahçe'de kadro iskeletini oluşturan isimlerin ortak noktası dikkat çekiyor. Sezon başında Vitor Pereira'nın transfer ettiği ya da kadroda ısrarcı davrandığı oyuncular şu anda sarı-lacivertlilerin çıkışa geçmesinde başrolü oynuyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Sezon başında Pereira tarafından bizzat transfer edilen Kim Min Jae ve Miguel Crespo, şu anda takımın en faydalı isimleri olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Ayrıca Portekizli hocanın sezon başında gönderilmesi düşünülen Miha Zajc, Fenerbahçe'de hiçbir hocanın daha önce yararlanamadığı Ferdi Kadıoğlu ve sağ kanadın teslim edildiği Osayi-Samuel'i takıma kazandırması dikkat çekiyor. Arda Güler'e de ilk şans veren isim olan Vitor Pereira bu konuda da doğru karar aldı.

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