Fenerbahçe'de Miguel Crespo transferi alkış topluyor! Vitor Pereira detayı...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo rüzgarı esiyor. Sezon başında transferin son günlerinde kadroya katılan ve sürpriz olarak kabul edilen Crespo, şu anda gelinen noktada takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.
27 yaşındaki orta sahanın bir sezon önce Estoril'le Portekiz 2. Ligi'nde olması nedeniyle çok ciddi eleştiriler yapılmıştı. Hatta Crespo'nun Avrupa listesine yazılamaması da burada öne çıkarıldı.
Ancak özellikle 21 Kasım'da deplasmanda oynanan Galatasaray derbisinde attığı galibiyet golü ve ardından gösterdiği sevinçle taraftarların gözünde farklı bir konuma çıkan Portekizli futbolcu, haftalar geçtikçe oyun içi performansını artırdı, ortaya koyduğu mücadeleyle alkışları toplamaya başladı.