FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Önümüzdeki ekim ayında 32 yaşına girecek olan Serdar'ın ise sezon sonu yapacağı kontratının kariyerinin son yüksek ücretli sözleşmesi olacağını düşündüğü ve bu yüzden opsiyon olmadan direkt olarak 3 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı.

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası Fenerbahçe'de savunmanın değişmez isimlerinden biri olan ve yakaladığı formla başka kulüplerden de transfer teklifleri alan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile opsiyon konusunda orta yolun bulunması halinde imzaya hazır olduğu ifade ediliyor.