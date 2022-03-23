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FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonlukl ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, iç transferde de girişimlerini sürdürüyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde can sıkan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 18:29
FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde hız kesmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile bir süredir masada olan Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli stoper ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Fenerbahçe'nin kontrata ekletmek istediği opsiyon maddesi sebebiyle imzaların geciktiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Süper Lig'de son haftalarda İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ve ikinci sıradaki Konyaspor ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Takvim'in haberine göre; Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertli yönetim, takımda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncularla da teker teker masaya oturuyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe yönetimi iç transferde önceliğini sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e verirken başkan Ali Koç, 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüşme halinde olduklarını dile getirirken, "Temaslarda belli bir noktaya geldik" demişti.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe ile Serdar Aziz arasındaki görüşmelerde Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli stopere 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Önümüzdeki ekim ayında 32 yaşına girecek olan Serdar'ın ise sezon sonu yapacağı kontratının kariyerinin son yüksek ücretli sözleşmesi olacağını düşündüğü ve bu yüzden opsiyon olmadan direkt olarak 3 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası Fenerbahçe'de savunmanın değişmez isimlerinden biri olan ve yakaladığı formla başka kulüplerden de transfer teklifleri alan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile opsiyon konusunda orta yolun bulunması halinde imzaya hazır olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Sarı-Lacivertli yönetimin ise 2+1 yıllık sözleşme önerdiği 31 yaşındaki stoper için yeni bir formül aradığı ve son sezon için performansa dayalı bir kontrat teklif edilebileceği öne sürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'ye 201-2019 sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli forma ile 3 yılda 86 maçta görev yaptı. Serdar bu maçlarda 8 kez ağları sarstı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Aziz, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesiyle Ay-Yıldızlı formayı da yeniden sırtına geçirmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

31 yaşındaki Serdar Aziz daha önce kariyerinde Bursaspor ve Galatasaray formaları da giymiş.

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