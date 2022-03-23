FENERBAHÇE HABERLERLERİ: Serdar Aziz krizi! Yeni sözleşme...

Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde hız kesmiyor.
Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe, iç transferde hız kesmiyor.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile bir süredir masada olan Sarı-Lacivertli yönetimin, tecrübeli stoper ile anlaşmaya yakın olduğu ancak Fenerbahçe'nin kontrata ekletmek istediği opsiyon maddesi sebebiyle imzaların geciktiği öğrenildi.
Süper Lig'de son haftalarda İsmail Kartal yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ve ikinci sıradaki Konyaspor ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre; Kısa bir süre önce takımdaki 6 genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertli yönetim, takımda kontratı bitecek olan tecrübeli oyuncularla da teker teker masaya oturuyor.
Fenerbahçe yönetimi iç transferde önceliğini sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takımın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e verirken başkan Ali Koç, 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile görüşme halinde olduklarını dile getirirken, "Temaslarda belli bir noktaya geldik" demişti.
Fenerbahçe ile Serdar Aziz arasındaki görüşmelerde Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli stopere 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.
Önümüzdeki ekim ayında 32 yaşına girecek olan Serdar'ın ise sezon sonu yapacağı kontratının kariyerinin son yüksek ücretli sözleşmesi olacağını düşündüğü ve bu yüzden opsiyon olmadan direkt olarak 3 yıllık sözleşme istediği ortaya çıktı.
İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası Fenerbahçe'de savunmanın değişmez isimlerinden biri olan ve yakaladığı formla başka kulüplerden de transfer teklifleri alan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile opsiyon konusunda orta yolun bulunması halinde imzaya hazır olduğu ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertli yönetimin ise 2+1 yıllık sözleşme önerdiği 31 yaşındaki stoper için yeni bir formül aradığı ve son sezon için performansa dayalı bir kontrat teklif edilebileceği öne sürülüyor.
Fenerbahçe'ye 201-2019 sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli forma ile 3 yılda 86 maçta görev yaptı. Serdar bu maçlarda 8 kez ağları sarstı.
Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Aziz, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesiyle Ay-Yıldızlı formayı da yeniden sırtına geçirmeyi başardı.
31 yaşındaki Serdar Aziz daha önce kariyerinde Bursaspor ve Galatasaray formaları da giymiş.
Galatasaray, Serdar için Bursaspor'a 2016 yılında 4.5 milyon Euro bonservis ödemiş, tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye ise bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu.