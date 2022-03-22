Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

"Arda konusunda net bir şey söylemek istiyorum." diyen Stefan Kuntz, "Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu ve deplasmanda yapacağınız bir Dünya Kupası elemesi play-off maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız. Bu tür durumlarda herkesin toplu bir sorumluğu var.

Kulüpler, medya, taraftarlar... Herkese bir görev düşüyor. Arda'nın durumunu en iyi kendi hocası bilir. Onun da 'Arda'yı koruyalım.' diye bir açıklaması var. Dolayısıyla bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım.