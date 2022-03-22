Haberler Fenerbahçe Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off'unda oynanacak Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, aday kadroda yer vermediği Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler ile ilgili net konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 09:22
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

Kuntz, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in A Milli Takım'da olması gerektiğini savunanların olduğunun hatırlatılması üzerine, "Öncelikle şunu söyleyelim. Bu tür genç oyuncuların kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp, Avrupa, dünya şampiyonalarına katılıp, kendi akranlarıyla performanslarını karşılaştırıp, ne kadar iyi olduklarını görmeleri çok önemli.

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

O yüzden bu oyuncular burada. Son birkaç yılda Türkiye bu yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Dedik ki 19 yaş altı ve 17 yaş altı takımlarımızı mümkün olduğu kadar güçlü tutalım, Elit Tur karşılaşmalarından başarıyla ayrılıp, final turnuvalarına kalsınlar. Stratejimiz buydu." şeklinde konuştu.

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

"Arda konusunda net bir şey söylemek istiyorum." diyen Stefan Kuntz, "Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu ve deplasmanda yapacağınız bir Dünya Kupası elemesi play-off maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek gerçekten çok anlamsız. Bu tür durumlarda herkesin toplu bir sorumluğu var.

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

Kulüpler, medya, taraftarlar... Herkese bir görev düşüyor. Arda'nın durumunu en iyi kendi hocası bilir. Onun da 'Arda'yı koruyalım.' diye bir açıklaması var. Dolayısıyla bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım.

Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Gerçekten çok anlamsız"

Eminim Arda'nın da etrafında tecrübeli kimseler vardır. Bırakalım kendi gelişimini sağlasın. Belirli noktalarda acele etmeyelim. Evet geleceğin iyi bir futbolcusu, muhakkak ondan faydalanılacaktır ama bazı şeylerin doğal akışı içerisinde gelişmesine müsaade edelim." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Robert Lewandowski dünya devlerini peşinden koşturacak! Real Madrid derken...
Emir Sarıgül'den boşanan Fatoş Altınbaş her şeyi itiraf etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor