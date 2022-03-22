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Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Fenerbahçe'de bu sezon skora verdiği katkıyla dikkat çekse de oyun olarak beklentilerin altında kalan Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu... Yönetim yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakarken, Mesut Özil'in ABD'den beklediği teklifleri alamaması ayrılığın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, bir türlü istenilen performansı yakalayamayınca taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Konyaspor maçında 45 dakika forma giyebilen tecrübeli futbolcu, ilk yarıda etkisiz görüntüsüyle dikkati çekti ve taraftarlar tarafından ıslıklandı... Takvim'de yer alan haberde, MLS takımlarının talip olduğu Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Sarı- Lacivertli Yönetim, Mesut Özil ile ayrılık konusunda hemfikir. Sezon sonunda iki tarafın ayrılık konusunda el sıkışması bekleniyor... Ancak Mesut Özil, ABD'deki taliplerinden istediği teklifi alamadı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı... Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.

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