Fenerbahçe'de Mesut Özil sancısı! Ayrılık...

Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 maçta forma giyerken 9 gol atıp 2 de asiste imza attı... Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da Mesut Özil'in bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini ve yolların ayrılması gerektiğini vurguluyor.