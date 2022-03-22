Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Yeni sözleşmeyle birlikte...

Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.



