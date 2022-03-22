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Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Yeni sözleşmeyle birlikte...

Fenerbahçe spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performansla göz dolduran Altay Bayındır'ın gelecek sezon sözleşmesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler başarılı kaleci ile sözleşme yenileme kararı aldı. Altay Bayındır'a yeni sözleşme ile birlikte zam da yapılacak. İşte Altay Bayındır'a sunulan teklif ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Yeni sözleşmeyle birlikte...

Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Altay Bayındır ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan 23 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Yeni sözleşmeyle birlikte...

Takvim'in derlediği habere göre başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır kararı! Yeni sözleşmeyle birlikte...

Tecrübeli eldiven başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak.

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