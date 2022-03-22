Haberler Fenerbahçe Crespo rüzgarı

Crespo rüzgarı

Miguel Crespo şov devam ediyor. Portekizli oyuncu, Konyaspor maçına da mücadelesi ve futboluyla damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Crespo rüzgarı
Miguel Crespo şov devam ediyor. Portekizli oyuncu, Konyaspor maçına da mücadelesi ve futboluyla damga vurdu. En fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı. Avrupa'dan pek çok takımın takibe aldığı Miguel Crespo'nun olası satışından en az 10 milyon euro bonservis geliri elde edilebileceği belirtiliyor. Portekizli, Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
DİĞER
Yusuf Yazıcı'dan Portekiz maçı sözleri! "Dünya Kupası'na ihtiyacımız var"
📌3 bin 250 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 3 bin 250 bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi ne zaman? BAKAN DUYURDU!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor