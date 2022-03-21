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"Şüphe etmedim"

Kartal: Neyi planladıysak yerine getirmeye çalıştık. Geriye düştüğümüzde dahi yenilgiyi düşünmedim.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 06:50
"Şüphe etmedim"

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, Konyaspor maçı sonrası oyuncularını tebrik ederken galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini söyledi. Maça ekip olarak çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Kartal, "Neyi planladıysak yerine getirmeye çalıştık. Geriye düştüğümüz de dahi maçı kaybedeceğimizi hiç düşünmedim" dedi. Devre arasında oyunculara uyarıda bulunduğunu belirten Kartal, "Tempoyu biraz daha artırmalıyız. Top bizde kalmalı. Önde baskılı oynarsak maçı çevirebiliriz' dedim. Mükemmel bir geri dönüş oldu. Takım bu maçta elinden gelen her şeyi yaptı. Geriden gelip öne geçerek Fenerbahçe ruhunu ortaya koyduk. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum" diye konuştu.

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