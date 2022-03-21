Silindir gibi

Süper Lig'de ikinciliği kovalayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler kazanıp puan farkını 2'ye indirmeyi hedefliyordu. Konyaspor ise kazanarak farkı açmayı ya da en kötü senaryoda berabere kalarak 5 puanı korumayı istiyordu. Mücadeleye Konyaspor iyi başladı. Zymer Bytyqi'nin golüyle konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk devre bu skorla tamamlandı. Ancak Fenerbahçe'nin ikinci yarıda söyleyeceği çok şey vardı.

ABLUKAYA ALDI

Fenerbahçe, ligin dişli ekiplerinden Konyaspor karşısında harika bir ikinci devre çıkardı. Kanarya adeta ringde rakibini köşeye sıkıştırmış bir boksör gibi sağlı sollu gelmeye başladı. Önce Kim-Min Jae ile beraberlik sayısını buldu. Ancak beraberlik konuk Konyaspor'un işine yarıyordu. İsmail Kartal tüm riskleri aldı. Tüm gücüyle rakip kaleye yüklendi. Bu aşırı istek ve doğru oyun karşılığında Dimitrios Pelkas'ın golüyle 2-1'i buldu. Fenerbahçe 3 puanı alarak Konya ile farkı 2'ye indirdi.

HEM DUVAR OLDU HEM GOLÜNÜ ATTI

Kim-Min Jae, Konyaspor maçının yıldızlarındandı. Güney Koreli stoper karşılaşma boyunca rakiplerine göz açtırmadı. Yürekli oyunu tribünlerden de alkış aldı. 25 yaşındaki futbolcu bununla da yetinmedi. İrfan Can Kahveci'nin frikiğinde Sehiç'ten seken topu boş kaleye yollayarak mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi. Kim- Min Jae, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Jeonbuk Motors formasıyla 18 Mart 2018'de ağları sarsmıştı. Bu tarihten bu yana ilk golünü kaydetti. Karşılaşma sonunda Dimitrios Pelkas ile birlikte tribünleri selamladı.

İKİLİ AVERAJ ORTADA KALDI

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmıştı. İstanbul'daki karşılaşmayı da Fenerbahçe aynı skorla kazandı. Böylece lig sonunda olası puan eşitliği halinde ikili averaj ortada kaldı. Bu durumda genel averaja bakılacak. İki takımın da genel averajı şu anda artı 15.

ARDA GÜLER 76'DA GİRDİ

Sarıo-Lacivertli camianın göz bebeği Arda Güler dünkü maça yedekte başladı. Taraftarlar maç öncesi tribünlere çağırdıkları 17 yaşındaki oyuncu için devre arasında yoğun bir tezahüratta bulundular. İsmail Kartal, 76. dakikada İrfan Can Kahveci'yi alarak Arda'yı oyuna soktu. Kanarya'ya 3 yıllık imza atan genç yıldızın sahaya ayak basmasıyla yer yerinden oynadı.

SEHIC'TEN 9 KURTARIŞ

Fenerbahçe ikinci yarıda Konyaspor kalesine inanılmaz bir baskı kurdu. Bu anlarda rakip kaleyi adeta şut bombardımanına tuttular. Sarı-lacivertliler, Konyaspor kalesini ablukaya aldılar. Yeşil- beyazlı ekibin tecrübeli eldiveni Sehiç 90 dakika boyunca tam 9 kurtarış yaptı. Ancak Kim-Min Jae ve Pelkas'ın gollerine engel olamadı. Çabası puana yetmedi.

GUSTAVO VE NOVAK DÖNDÜ

F.Bahçe'de Novak 57, Gustavo da 64 gün sonra kadroda yer aldı. İki isim de sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Gustavo son olarak 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçında forma giymişti. Novak ise 23. haftadaki Sivas maçında oynamıştı.

SOSA KADRO DIŞI KALDI

F.Bahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın kestiği isimlerden biri de Jose Sosa oldu. Arjantinli futbolcu, hiçbir rahatsızlığı ya da sakatlığı olmamasına rağmen kadroya giremedi. Ayrıca kart cezalısı Mert Hakan, sakat olan Ferdi ve Valencia da kadroda yer almadı.